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أخبار البلد

المصريون يشاركون في الانتخابات بهتافات داعمة للجيش والشرطة.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:38 م
صدى البلد
محمد الزغبي _إيه التيجي عدسة كريم ناصر
ادلت اعداد كبيرة من الناخيين باصواتهم في الانتخابات الرئاسية، رافعين اعلام مصر، مرددين هتافات "الجيش والشرطة والشعب ايد واحدة".

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وتراقب الانتخابات 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر

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