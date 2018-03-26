مؤسسة أبو العينين الخيرية تنظم سرادق لأهالي البحر الأعظم احتفالا بالانتخابات.. فيديو وصور

نظمت الحاجة سمية أبو العينين نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا ومؤسسة "أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري"، سرادق في شارع البحر الأعظم لأهالي المنطقة، وسط حشد شعبي، على نغمات الأغاني الوطنية، حاملين أعلام مصر.



وأدلت الحاجة سمية بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنتها بمدرسة صلاح سالم بالجيزة، واستقبلها فور وصولها أعداد غفيرة من المواطنين ترحيبا بها، ورافقها أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي الذين حرصوا على مرافقتها أثناء الانتخابات.



وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، سبق وأعلن في العديد من المؤتمرات الشعبية عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، واستكمال ما كان قد بدأه من مشروعات قومية.



وأكد "أبو العينين"، عقب إدلائه بصوته صباح اليوم بلجنته الانتخابية بالجيزة، أن هذه الانتخابات تعتبر رسالة للعالم أجمع؛ لتؤكد حرص المصريين على المشاركة في العرس الديمقراطي.



وأشاد رجل الأعمال، بالدور الذي قدمته قوات الجيش والشرطة لتأمين هذه الانتخابات وظهورها المشرف أمام العالم، مؤكدًا أن وفد الاتحاد الأوروبي المرافق له أشاد بهذه التجربة الديموقراطية والتأمين الجيد وعملية سير الانتخابات.



وتُجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من اليوم، الإثنين، 26 مارس، وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، ووفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.