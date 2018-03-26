صلاح عبد الله للمصريين: «متسألوش في ولاد اللذينة.. فرحتكم نار بتاكل قلبهم».. فيديو

قال الفنان صلاح عبد الله، إن مشهد الانتخابات الرئاسية تظاهرة في حب مصر، مضيفا:" يا مصريين متسألوش في ولاد اللذينة.. مستكترين البهجة والفرحة علينا .. أفرحوا وهيصوا وغنوا.. فرحتكم نار بتاكل قلب الحاقدين".



وأضاف " عبد الله" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تغطية شبكة قنوات صدى البلد للإنتخابات الرئاسية، أن "المرأة المصرية نموذج مشرف للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مضيفا :"مصر فرحانة".



وأكد "عبدالله"، أن الشعب المصري أصبح مدرك حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مصر في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مصر تحتفل بعيدها المتمثل في الإنتخابات الرئاسية.

