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بنات البلد

بديل طبيعي فى المنزل يغنيك عن الذهاب لمراكز التجميل

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر البشرة من أهم الأسباب الرئيسية للجمال و تدل على عدد العمر لكل سيدة لذلك نلاحظ أن السيدات اللاتى إعتادنا على الإهتمام ببشرتهن يبدون كأنهم أصغر سننا مما هما عليه فإذا كنت تحلمين ببشرة صافية عليك بإستعمال هذه الوصفة البديلة لتنظيف البشرة بعمق التى تغنيك عن الذهاب لمراكز التجميل .

ويقدم خبير التجميل " حسام المراغي وصفة طبيعية لتنظيف البشرة و هى عبارة عن الأتى :

- اخلطي ملعقة من الترمس المطحون مع 2 ملعقة من اللبن حتى تحصلي على عجينة، ثم طبقيها على وجهك بأكمله بعد شطفه بالماء الفاتر ودلكي بشرتك في حركات دائرية لطيفة.

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