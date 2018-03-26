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أخبار البلد

الكنيسي يدلى بصوته و يُشيد بالتغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:33 م
صدى البلد
أحمد سالم
أدلى حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية ، معبرًا عن سعادته بالمشاركة فى هذا العُرس الديموقراطى مطالبًا جموع المصريين بالمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية التى تعكس المظهر الحضارى الراقى للشعب المصرى ، و الذى ظهر جليًا فى تصويت المصريين بالخارج.

وأشاد الكنيسى بالتغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية ، منذ بداية العملية الانتخابية صباح اليوم ، معربًا عن ثقته فى الإعلام المصرى فى دعم الدولة المصرية فى هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

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