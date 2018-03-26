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حوادث

شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:35 م
اللواء عصام سعد مدير
اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة يلتقط صور في الانتخابات
مني حسين - أحمد مهدي

استكمل اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزه جولاته لتفقد الإجراءات الامنيه باللجان الانتخابيه والتاكد من تمركز كافة الخدمات في الاماكن المحددة لها حيث توجه الي لجان منطقتي الطالبية والعمرانية.

والتقط مدير الامن صورا مع شباب وفتيات من الناخبين وطمأنهم على تشديد الإجراءات الأمنية والحرص علي سلامتهم تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية واكد في حديثه لهم علي اهمية دور الشباب في العملية الديمقراطية وسعادته بمشاركتهم في الانتخابات حيث اغلبهم يدلون باصواتهم للمرة الاولي بعد بلوغهم سن 18 عاما .

وتتابع غرفة إدارة الآزمات، بمديرية امن الجيزة بقيادة اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التطورات اللحظية بالشارع الجيزاوي ومتابعة الحالة الأمنية بصورة مستمرة طوال أيام الانتخابات الثلاثة.

وتتصل الغرفة بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، وشرطة النجدة بالقطاع، والإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وشرطة مكافحة العنف ضد المرأة ووحدات الانتشار السريع وغرفة عمليات محافظة الجيزة، لتحقيق متابعة لحظية بالحالة الامنية وإصدار تقرير امني علي مدار الساعة لغرفة إدارة الآزمات المنعقدة بوزارة الداخلية.

وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية
شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية
شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية
شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية
شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية
شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية

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