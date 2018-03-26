بريطانيا: طرد الجواسيس الروس من أمريكا وأوروبا الأكبر على الإطلاق

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن التحرك الغربي ضد عشرات الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة وأوروبا هو أكبر عملية طرد من نوعها لجواسيس روس على الإطلاق.



وأوضح جونسون على تويتر "رد الفعل الدولي الاستثنائي اليوم من قبل حلفائنا يمثل في التاريخ أكبر عملية طرد جماعي لضباط مخابرات روس على الإطلاق وهذا سيساعد في الدفاع عن أمننا المشترك".



وأضاف "لا يمكن لروسيا مخالفة اللوائح الدولية دون عقاب".