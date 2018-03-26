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فن

غادة رجب تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:35 م
غادة رجب
غادة رجب
فيصل عبد الغني
أدلت منذ قليل الفنانة غادة رجب بصوتها فى الانتخابات الرئاسية الحالية.

وحرصت غادة رجب على مشاركة جمهورها بصورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بعد الإدلاء بصوتها وعلقت على الصورة قائلة:"تحيا مصر".

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتجرى العملية الانتخابية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.
غادة رجب تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

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