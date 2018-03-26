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أخبار البلد

الكهرباء: 11 ألفا و350 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل المتوقع

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:37 م
مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء
أ ش أ
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الإثنين تبلغ 11 ألفا و350 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و600 ميجاوات أمس الأحد، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و435 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم الإثنين باللون الأخضر حتى الساعة الرابعة مساء، وكان قد ظَهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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