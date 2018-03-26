خلال مؤتمر صحفي لاستعراض سير تصويت المصريين في الداخل .. الوطنية للانتخابات: إقبال على لجان الاقتراع.. و12 لجنة تأخرت في فتح أبوابها لظروف طارئة لرؤسائها.. والفرز داخل "الفرعية"

الهيئة الوطنية للانتخابات:

تلقينا شكاوى من خلال الخط الساخن وتم حلها فورًا

لن نسمح للوافدين بالتصويت إلا أمام اللجان المسجلين بها

لا توجد أرقام حتى الآن حول نسب المشاركة ولكنها كثيفة

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المشكلة داخل الهيئة، تلقت ما يفيد انتظام العمل بكافة لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحا، عدا 12 لجنة تأخرت لمدد لم تزد عن 20 دقيقة.وأضاف الشريف خلال مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة لاستعراض سير تصويت المصريين في الداخل، أن هناك عدة شكاوى وردت للجنة من خلال الخط الساخن ( 19826 ) لتلقي شكاوى المواطنين في شأن العملية الانتخابية، حول تأخر بعض اللجان في فتح أبوابها أو غلق اللجان، وقامت اللهيئة بفحص تلك الشكاوي علي الفور والتواصل مع رؤساء تلك اللجان.وأوضح، أن هناك قاضيا في الاسكندرية كان لديه حالة وفاة، وتم الدفع بقاضٍ بديلًا عنه وهو ما أخر فتح اللجنة بعض الوقت، وكذلك شكوي بغلق إحدي اللجان بالمدرسة التي صوت بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبين أنها مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأن رئيسة اللجنة خرجت اليهم في فناء المدرسة لعدم قدرتهم علي الوصول إلي اللجنة، وذلك بناء علي تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بتيسير تصويت المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وجاءت بعض الشكاوى حول عدم وجود سيدة باللجان أو أن الرقم القومي موقوف وتم التعامل معها جميعًا.وقال، إن معظم استعلامات المواطنين كانت حول أماكن لجانهم، وإن الهيئة قامت بالتواصل مع القضاة في اللجان الفرعية وتأكدت من سماحهم لوسائل الإعلام ومندوبي المرشحين والمراسلين الاجانب ومنظمات المجتمع المدني من الدخول إلي اللجان، ,انه تم رصد شكاوى من عدم حمل منظمات المجتمع المدني من عدم حمل التصريح الصادر من الهيئة حتي يتمكنوا من الدخول والتعرف على هوية المنظمة.وأضاف أنه لم يتم منع أي من أعضاء المنظمات المدنية أو وسائل الإعلام، لان قوة وصراحة العملية الانتخابية أكبر من كل شيء، وليس لدينا ما نخفيه.وأشار الشريف، إلي أن الوافدين الذي سجلوا رغبتهم بتغيير مقر لجنتهم إلي المحافظة المتواجدين بها بدلًا من محل إقامتهم الثابت بالرقم القومي، بالشهر العقارى أو المحاكم الابتدائية، قاموا بالتصويت أمام اللجان التي اختاروها، أما من لم يسجل فلن يكون له حق التصويت إلا بلجنته الانتخابية الأصلية فقط.وأضاف "الشريف"، أن الهيئة كانت قد أصدرت قرارها رقم (6) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته في الانتخابات الرئاسية 2018، والذي سمح من خلاله للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى، وفقًا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى اللجان الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.وطالب الشريف، من جموع المصريين عدم الانسياق وراء النداءات السلبية والمقاطعة، لأنها لا تصب إلا في مصلحة كارهي الوطن، داعيًا المواطنين إلى المشاركة والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع، قائلًا : «أن الشعب المصري هو من يقرر مصيره بيده ويحدد مستقبله وأن القضاة لا ينفكوا عن الحياد في العملية الانتخابية كما كانوا على منصات العدالة».وأكد الشريف، أنه بشأن تصويت العاصمة الإدارية والرحاب ومدنتي ما استحدث من لجان فيها، ضمت بعض الاف فقط من المصوتين ومعظم من الوافدين، ممن رغبوا بالتصويت في هذه اللجان بعد تسجيل أنفسهم في الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، وذلك لعدم وجود الكثير من المواطنين في هذه اللجان.واضاف، أنه ليس هناك توجيه للمواطنين، وان لكل ناخب حرية ابداء رأيه، نافيًا ما أشيع عن وجود تصويت جماعي.وحول تصويت رؤساء وأعضاء اللجان، قال الشريف ان لكل قاض واعضاء اللجنة من موظفين حق التصويت داخل اللجنة التي يتواجدون بها من خلال نموذج معد لذلك، قبل فتح أبواب اللجان، مضيفًا أن الفرز سيكون في نهاية اليوم الثالث داخل اللحان الفرعية، وفي حضور وكلاء المرشحين ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني .وأضاف انه بعد تصويت اخر مواطن موجود داخل حرم اللجنة، يعلن القاضي نهاية العملية الانتخابية ويبدأ عملية الفرز و يعلن الحصر العددي للحضور والاصوات الباطلة والصحيحة، ثم ينتقل به الي اللجنة العامة التي تقوم بتجميع كل ذلك؛ ورفعه للهيئة لاعلان النتيجة يوم 2 أبريل.وأشار الشريف، إلى أنه لا يجوز التصويت باستخدام القلم الرصاص وكذلك لا يجوز كتابة ما يدل علي الاسم او الاشارة في اكثر من خانة، وأكد أنه لا توجد اي ارقام حتي الان حول المشاركة ولكنها كثيفة، وان المحافظات التي شهدت حضورا مكثفا هي القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية واسيوط واسوان، كما شهدت محافظة شمال سيناء حضورا جيدا.