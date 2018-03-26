أرخص منزل في أستراليا يسبّب ضجة في وسائل الإعلام

عرض صاحب منزل في مكان مهم باستراليا، منزله للبيع بسعر خيالي من حيث انخفاضه، ما جعل الكثيرين يقولون إن صاحبه زاهد في ثمنه، ليأتي تأكيد المالك أنه ليس زهدًا ولكنه واقع الأثمان بالمنطقة علاوة على عدم قيامه بالتجديد اللازم.



وقالت وسائل إعلام استرالية، إنه أرخص منزل في إستراليا.



المنزل مكون من غرفتين فقط وسعره أقل من 19 ألف دولار، وعلى الرغم من انخفاض سعره، فالمنزل يقع على مساحة كبيرة، بالقرب من المعالم السياحية الشهيرة، ومن بحيرة تيريل، أكبر بحيرة ملحية في فيكتوريا.



وارتفعت أسعار المساكن عبر المدن الرئيسية بأستراليا في السنوات القليلة الماضية.



وقالت شبكة إيه بي سي، إنه من البحث تبين أن المنزل بالفعل أرخص منزل في البلاد.



ويبعد المنزل مسافة 400 كيلومتر من ميلبورن، كما تعد بحيرة تيريل أكبر بحيرة ملحية وكل عام يتدفق الآلاف من السياح لمشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة.

