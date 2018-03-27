أفضل 6 خطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا

يعاني الكثير من الأشخاص برائحة الفم الكريهة مما يجعلهم يشعرون بالحرج الشديد فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع أفضل 6 خطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة تماما .



أكدت خبيرة التجميل هند محمد، على أن يحرص كل من يعانى من رائحة الفم على القيام ببعض الخطوات الصحية لتجنب الوقوع فى الإحراج ومنها:



- قومى بزيارة طبيب الاسنان وتفقد وضع اسنانك حيث لابد ان تقومى بحل المشاكل ان وجدت.



-عودى نفسك على شرب كمية كبيرة من الماء والذى يقوم بدوره بزيادة إفراز اللعاب الذى يحافظ على رطوبة الفم ويمنع جفافه.



- نظفى أسنانك ولسانك بالطريقة الصحيحة واياك ان تهملى اللسان لأن نسبة كبيرة من رائحة الفم الكريهة يكون مصدرها اللسان.



- تناولي اللبن صباحا قبل الفطور اذ يعمل على قتل البكتريا التى تسبب رائحة.



- استخدمي الغسول الخاص بتعقيم الفم والحلق لتقتلى البكتريا المتجمعة فى ثنايا الأسنان.



- أكل حبات القرنفل فهى تعطى رائحة سحرية للفم.