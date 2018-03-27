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أفضل 6 خطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص برائحة الفم الكريهة مما يجعلهم يشعرون بالحرج الشديد فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع أفضل 6 خطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة تماما .

أكدت خبيرة التجميل هند محمد، على أن يحرص كل من يعانى من رائحة الفم على القيام ببعض الخطوات الصحية لتجنب الوقوع فى الإحراج ومنها:

- قومى بزيارة طبيب الاسنان وتفقد وضع اسنانك حيث لابد ان تقومى بحل المشاكل ان وجدت.

-عودى نفسك على شرب كمية كبيرة من الماء والذى يقوم بدوره بزيادة إفراز اللعاب الذى يحافظ على رطوبة الفم ويمنع جفافه.

- نظفى أسنانك ولسانك بالطريقة الصحيحة واياك ان تهملى اللسان لأن نسبة كبيرة من رائحة الفم الكريهة يكون مصدرها اللسان.

- تناولي اللبن صباحا قبل الفطور اذ يعمل على قتل البكتريا التى تسبب رائحة.

- استخدمي الغسول الخاص بتعقيم الفم والحلق لتقتلى البكتريا المتجمعة فى ثنايا الأسنان.

- أكل حبات القرنفل فهى تعطى رائحة سحرية للفم.

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