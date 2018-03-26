ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:12 م
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
نضال المصرى
فى مشهد رائع، ومعبر عن حب المصريين لبلدهم، وحرصهم على مساندتها، حرصن السيدات من كبار السن والعجائز والمرضى بجنوب سيناء على المشاركة منذ الساعات الأولى لانطلاق انتخابات الرئاسة للمشاركة والإدلاء بأصواتهن فى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر خلال 4 سنوات.

وقالت الحاجة نفسية رشاد، مديرة مدرسة بالمعاش، إنه رغم أنها مريضة حرصت على المشاركة من أجل مستقبل أحفادها القادم وحبا فى الوطن الذي بدأ يستطلع مستقبل مشرق.

وقد قام رجال الجيش والشرطة بتقديم المساعدات اللازمة لكبار السن والمرضى، وحملهن على مقاعد ذهابا وايابا.

وقام شباب الهلال الأحمر المصرى بتقديم المساعدات لكبار السن والمرضى أمام اللجان.
سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات
سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات
سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات
سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات
سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات
سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات
سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات
سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات

ترشيحاتنا

شاهد.. متاجر مدينة ليفربول تعلق صور «محمد صلاح»

محافظ البنك المركزى يدلى بصوته فى مدرسة القومية بالزمالك .. صور

سفير مصر بالرياض يزور المصابين في حادث إطلاق الصواريخ على السعودية

مفاجأة فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى أمام اليونان

موسى مصطفى موسى عن الانتخابات الرئاسية: المنافسة شريفة.. فيديو

الإفتاء: مصافحة المرأة للرجال غير المحارم ليس حراما في هذه «الحالة»

رئيس كوريا الشمالية يزور الصين

الكاتب والإعلامي السعودي خالد مجرشي: الانتخابات المصرية فخر لكل دول الخليج، ونزول المصريين ضربة قاصمة للإخوان

مرتضى منصور يدلي بصوته ويلتقط الصور مع رجال الأمن والمواطنين.. صور

مباراة الفجيرة على قناتي الأهلي وأبو ظبي

ياسر جلال وحنان ترك يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية.. صور

رحيل الناقد لويس جريس عن عمر يناهز 90 عاما.. صاحب «حب ورمال».. ظل وفيا لزوجته الفنانة سناء جميل .. وكتب فيها ناعيا : «أعيش على أمل أن ألقاك يا وحيدتي»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. طفلتان تعبران عن حبهما للجيش والشرطة بارتداء الزي العسكري في العياط

محمد محمود عبدالعزيز يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الحاجة عائشة "97 عاما" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

أهالى الشيخ زويد يلبون نداء الوطن بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.. صور

رجال القوات المسلحة يساعدون كبار السن فى الإدلاء بأصواتهم بالعياط..شاهد

فيديو

سمير فرج: «سيناء 2018» أعطت للأهالي الأمل والأمان وانعكست على المشاركة الانتخابية.. فيديو
أنيسة حسونة: تنظيم الانتخابات «مشرف» وتعامل راقي من قوات التأمين.. فيديو
أيمن بهجت قمر: أغنية «مساء الخير» تطرح طلبات الشعب من رئيس مصر.. فيديو
«عمليات مجلس الوزراء»: إقبال من المواطنين على الانتخابات في يومها الأول.. فيديو
شاهد .. مواطن مصاب بـ"شلل رباعى" يصر على الإدلاء بصوته ويرفع علم مصر بـ"فمه".. ورجال الامن يحملونه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟