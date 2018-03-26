سيدات «جنوب سيناء» كبار السن يقدمن أروع الأمثلة لحب الوطن فى الانتخابات

فى مشهد رائع، ومعبر عن حب المصريين لبلدهم، وحرصهم على مساندتها، حرصن السيدات من كبار السن والعجائز والمرضى بجنوب سيناء على المشاركة منذ الساعات الأولى لانطلاق انتخابات الرئاسة للمشاركة والإدلاء بأصواتهن فى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر خلال 4 سنوات.



وقالت الحاجة نفسية رشاد، مديرة مدرسة بالمعاش، إنه رغم أنها مريضة حرصت على المشاركة من أجل مستقبل أحفادها القادم وحبا فى الوطن الذي بدأ يستطلع مستقبل مشرق.



وقد قام رجال الجيش والشرطة بتقديم المساعدات اللازمة لكبار السن والمرضى، وحملهن على مقاعد ذهابا وايابا.



وقام شباب الهلال الأحمر المصرى بتقديم المساعدات لكبار السن والمرضى أمام اللجان.