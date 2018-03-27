تخلصى من رائحة "البوت" الكريهة

مع انتهاء فصل الشتاء علينا بتخزين البوت الشتوى ولكن قبل تخزينه عليك التخلص أولا من رائحته الكريهة حتى لا تشعرين بالحرج عندما تستخدميه فى الموسم المقبل.



وفى ضوء هذه المشكلة تقول خبيرة الاقتصاد المنزلى "هبه محمد" للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة إن هناك حيلة بسيطة جدا يمكن تجربتها لتفاديهم الحرج الشديد الذي يتعرضون إليه وهى عبارة عن وضع كمية من بيكربونات الصوديوم وتترك فى البوت لعدة أيام مع تحريكها جيدا فيه وللحصول على نتائج أفضل وضع أعواد من الريحان مع بيكربونات الصوديوم وعند الأستخدام ينفض البوت جيدا وتبقى رائحته عطرة ونتخلص تماما من الروائح الكريهة.



ونصحت " خبيرة الاقتصاد المنزلى " بعلاج القدم من وجود أى فطريات تسبب روائح كريهة وعدم ارتداء الجوارب أكثر من يوم ويجب تجفيف القدم جيدا قبل ارتداء الجورب.