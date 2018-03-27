يتحير الكثير من السيدات فى مشكلة الرائحة الكريهة للثلاجة فبمجرد وضع بعض الأطعمة بها تصدر منها روائح كريهة يمكن أن تؤذى باقى الأطعمة الأخرى التى تكتسب أحيانا من رائحة طعام معين أو فاكهة معينة فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانين من مشكلة رائحة الثلاجة الكريهة ويسعون فى تعطير الثلاجة وجعلها ذات رائحة جميل .



إليك أفضل 4 حيل تخلصك من رائحة الثلاجة الكريهة وتساعدك فى تعطيرها :



أوضحت هذه الحيل خبيرة الإقتصاد المنزلى "هبة محمد "



- ضعي كوب به فحم نشط داخل الثلاجة فهو يستمر مفعوله إلى ثلاثة أشهر.



- بيكربونات الصوديوم أيضا تقوم بنفس عمل الفحم النشط ولكنها تستمر لمدة شهر واحد فقط.



- اسكبي قليل من البن في طبق صغير وضعيه في الجزء الخلفي من الثلاجة.



- اغمسي كرة قطنية صغيرة في عصير الليمون أو الفانيليا أو زيت شجرة الشاي وضعيها في الجزء الخلفي من الثلاجة واستبدليها كل بضعة أسابيع فهي تجعل رائحة الثلاجة عطرة ورائعة .