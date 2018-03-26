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محافظات

ناخب يبلغ 92 عاما: «دمي فداء لمصر والسيسي يستحق الدعم».. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:20 م
الحاج السيد علي
الحاج السيد علي احمد راضي الذى يبلغ 92عاما
محمد امين
شهدت دائرة سرس الليان الانتخابية بمحافظة المنوفية، واقعة شديدة الدلالة علي عظمة الشعب المصري، الذي لا تنكسر عزيمته ولا تنحني هامته أبدا.

وأصر الحاج السيد علي أحمد راضي الذى يبلغ 92 عاما علي الذهاب للتصويت في الانتخابات الرئاسية بلجنته رقم 17 بمدرسة أحمد غانم الإعدادية.

وأكد أنه شارك بالتصويت في الانتخابات لأن الرئيس السيسي يستحق دعم الشعب المصري كله، مؤكدا أنه يفتدى مصر والرئيس السيسي بدمه، وليس بصوته الانتخابي فقط.
ناخب يبلغ 92 عاما: «دمي فداء لمصر والسيسي يستحق الدعم».. صور
ناخب يبلغ 92 عاما: «دمي فداء لمصر والسيسي يستحق الدعم».. صور

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