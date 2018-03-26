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أخبار البلد

أهالى الشيخ زويد يلبون نداء الوطن بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:10 م
أهالى الشيخ زويد
أهالى الشيخ زويد
دينا بدر
تداول رواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" صورا ترصد احتشاد أهالى مدينة "الشيخ زويد" بشمال سيناء أمام اللجان الانتخابية لتلبية نداء الوطن والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يظهر في الصور أهالى حى الكوثر شرق المدينة وهم حاملين في أيديهم العلم المصري واحتشادهم في طوابير أمام مقار اللجان الانتخابية.

وشبه الرواد تلك الحشود بأنها مسيرة ناجحة لتألفها من فئات الشعب المختلفة من الشباب والأطفال وكبار السن.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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