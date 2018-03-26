ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أنيسة حسونة: تنظيم الانتخابات «مشرف» وتعامل راقي من قوات التأمين.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:08 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
هاني حسين
قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قامت بالإدلاء بصوتها في لجنتها الإنتخابية، ووجدت طوابير كبيرة للمواطنين خارج المدرسة قادمين للإدلاء بصوتهم من أكثرهم من السيدات .

وأضافت " حسونة " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تغطية شبكة قنوات " صدى البلد " للإنتخابات الرئاسية، قائلة:" الجو الانتخابي كان جيدا للغاية"، مشيرة إلى جودة التنظيم لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مشرف، إضافة إلى تعامل رجال الشرطة والجيش الراقي مع الناخبين، بشكل يحترم آدمية الإنسان.

وتابعت:" الناخبين كانوا يتسمون بـ السعادة والإبتسامة لا تفارق وجههم، ويشاركون في العملية الإنتخابية لشعورهم بحقهم الوطني في الإنتخاب والتعبير عن آرائهم".

ترشيحاتنا

أحمد فتحي و«العالمي» وزوجته يتبادلون عبارات الثناء عبر تويتر

الخطيب يقود خطة تطوير التحليل التليفزيوني برعاية «آل خفير»

عصام عبد الفتاح يكشف عن رد فعل الحضري عقب استبعاده من ودية البرتغال

شاهد.. متاجر مدينة ليفربول تعلق صور «محمد صلاح»

تيريزا ماي تهاجم بوتين.. وترحب بأكبر «طرد لضباط المخابرات الروس» في التاريخ

أهالى الشيخ زويد يلبون نداء الوطن بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.. صور

تعرف على الموعد المفاجئ لمباراة الأهلى أمام الفجيرة الإماراتى والقنوات الناقلة لها

هاني شاكر يتحدى المرض ويشارك في الانتخابات الرئاسية.. صور

مرتضى منصور يدلي بصوته ويلتقط الصور مع رجال الأمن والمواطنين.. صور

مفاجأة فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى أمام اليونان

شاهد.. عمرو يوسف يقبل تحدي «هنيدي» وينشر صورة بطاقته

عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة بدر بالدقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. طفلتان تعبران عن حبهما للجيش والشرطة بارتداء الزي العسكري في العياط

محمد محمود عبدالعزيز يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الحاجة عائشة "97 عاما" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

أهالى الشيخ زويد يلبون نداء الوطن بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.. صور

رجال القوات المسلحة يساعدون كبار السن فى الإدلاء بأصواتهم بالعياط..شاهد

فيديو

سمير فرج: «سيناء 2018» أعطت للأهالي الأمل والأمان وانعكست على المشاركة الانتخابية.. فيديو
أنيسة حسونة: تنظيم الانتخابات «مشرف» وتعامل راقي من قوات التأمين.. فيديو
أيمن بهجت قمر: أغنية «مساء الخير» تطرح طلبات الشعب من رئيس مصر.. فيديو
«عمليات مجلس الوزراء»: إقبال من المواطنين على الانتخابات في يومها الأول.. فيديو
شاهد .. مواطن مصاب بـ"شلل رباعى" يصر على الإدلاء بصوته ويرفع علم مصر بـ"فمه".. ورجال الامن يحملونه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟