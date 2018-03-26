أنيسة حسونة: تنظيم الانتخابات «مشرف» وتعامل راقي من قوات التأمين.. فيديو

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قامت بالإدلاء بصوتها في لجنتها الإنتخابية، ووجدت طوابير كبيرة للمواطنين خارج المدرسة قادمين للإدلاء بصوتهم من أكثرهم من السيدات .



وأضافت " حسونة " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تغطية شبكة قنوات " صدى البلد " للإنتخابات الرئاسية، قائلة:" الجو الانتخابي كان جيدا للغاية"، مشيرة إلى جودة التنظيم لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مشرف، إضافة إلى تعامل رجال الشرطة والجيش الراقي مع الناخبين، بشكل يحترم آدمية الإنسان.



وتابعت:" الناخبين كانوا يتسمون بـ السعادة والإبتسامة لا تفارق وجههم، ويشاركون في العملية الإنتخابية لشعورهم بحقهم الوطني في الإنتخاب والتعبير عن آرائهم".



