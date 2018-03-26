وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي.. فيديو وصور

تفقد الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجان الانتخابات بمنطقة الدقي في اليوم الأول لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.



انتشر رجال الشرطة العسكرية في محيط اللجان الانتخابية، التي يتفقدها الوزير، وقد عمت حالة من الفرحة غمرت جميع الناخبين، وعانقه المواطنون، والتفوا حوله، معربين عن حبهم وتقديرهم للقوات المسلحة الباسلة.



طمأن وزير الدفاع، جميع المشاركين فى الانتخابات الرئاسية من الناحية التأمينية، مؤكدا أن مصر آمنة ومستقرة.



انطلقت الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، وتستمر 3 أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.