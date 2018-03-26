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محافظات

بائع أعلام بالمنوفية: «موسم وبنستناه من 20 سنة» وإقبال على شراء صور السيسي.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:28 م
حمدى محمود بائع اعلام
حمدى محمود بائع اعلام مصر
محمد احمد
قال حمدى محمود، بائع أعلام مصر، أمام إحدى اللجان الانتخابية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، أنه يعمل في الدعاية والإعلان وبيع الإعلام منذ ٢٠ عاما.

وأضاف، أنه اعتاد بيع الإعلام في الماتشات المهمة، وكذلك أيام المظاهرات والانتخابات البرلمانية والرئاسية، موضحا أنه يوجد إقبال كبير علي شراء أعلام مصر والتي يبدأ سعرها من جنيهين.

أكد، أنه يبيع أعلام مصر بأحجامها الكبيرة والصغيرة وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الأهالي حريصة علي شراء صور الرئيس السيسي.

أشار إلى أنه حرص على بيع الإعلام قائلا "موسم وبنستناه وبكرة هروح أدلى بصوتى"، موضحا أن أكثر الأوقات بيعا لأعلام مصر كانت وقت مطالبة الرئيس بالتفويض، وكذلك الجولة الأولي في الانتخابات الرئاسية ووقت عزل محمد مرسي.
بائع أعلام بالمنوفية: «موسم وبنستناه من 20 سنة» وإقبال على شراء صور السيسي.. صور
بائع أعلام بالمنوفية: «موسم وبنستناه من 20 سنة» وإقبال على شراء صور السيسي.. صور
بائع أعلام بالمنوفية: «موسم وبنستناه من 20 سنة» وإقبال على شراء صور السيسي.. صور
بائع أعلام بالمنوفية: «موسم وبنستناه من 20 سنة» وإقبال على شراء صور السيسي.. صور
بائع أعلام بالمنوفية: «موسم وبنستناه من 20 سنة» وإقبال على شراء صور السيسي.. صور

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