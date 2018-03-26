التحرش الجنسي فى أوروبا يفرض نفسه على أعمال مؤتمر المحكمين الدوليين

عقد فى فندق جراند أوتيل بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين أعمال اللقاء السنوي الرابع عشر للمحكمين الدوليين تحت عنوان " أبرز المحكمين يقودون منظومة التحكيم الدولي" .



شارك فى اللقاء محكمون من مختلف دول الاتحاد الاوروبي والامريكتين وتطرق اللقاء الى الضوابط والاخلاقيات الحاكمة لمهنة التحكيم وسبل أدائها بكفاء عالية من خلال النزاهة والتجرد والموضوعية خاصة كفاءة جمع وعرض الأدلة وفحص وتمحيص شهادات الشهود .



وتناول اللقاء فى احدى جلساته قضية التحرش الجنسي التى انتشرت فى اوروبا فى الاونة الاخيرة مع تزايد تدفق المهاجرين وشدد المشاركون على صعوبة اثبات الواقعة وهو ما يتطلب جهدا اكبر من المحكمين لتشجيع الضحية على الادلاء بكافة التفاصيل الخاصة بالواقعة دون خجل او خوف .



عقد اللقاء تحت رعاية عدد من بيوت الخبرة والتحكيم ومكاتب المحاماة الدولية مثل بيكر ماكينزى والاتحاد الروسي للتحكيم وهاوسر بارتنرز ومنظمة التحكيم النمساوية ارباوت .



ومن جانبه قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج هناك ظواهر جديدة بدأت تنتشر في المجتمعات الأوروبية، وذلك نتيجة لاختلاط الشعوب، وكذلك لتباين الثقافات، وهو ما يستلزم وضع أطر جديدة وقوانين خاصة لهذه الظواهر، ومنها التحرش، الذي أخذ في الانتشار في الآونة الأخيرة، والتي بسببه ينظر للمهاجرين بعين الحذر والريبة، وهو ما يكون له تأثير على الصورة العامة للأجانب وخاصة الشرق أوسطيين.

