زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

شهدت لجان قرى مركز أسيوط إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وخاصة لجان قرية مسرع وبني حسين ومنقباد ونجع سبع والعدر وسلام.



وقال محمد صلاح الدين كامل علي عمدة قرية مسرع، إنه منذ الساعات الأولى للاقتراع شهدت لجان القرية زحاما شديدا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أنه تم توفير أماكن استراحات باللجنة لكبار السن وكراس متحركة لمساعدتهم في عملية الإدلاء بأصواتهم .



وفي قرية بني حسين شهدت لجان الانتخابات المنعقدة وحدة طب الأسرة زحاما شديدا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركزانتخابي يمثلون 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنياباتوهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.









