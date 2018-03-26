ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:16 م
لجان قرى مركز أسيوط
لجان قرى مركز أسيوط
إيهاب عمر
شهدت لجان قرى مركز أسيوط إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وخاصة لجان قرية مسرع وبني حسين ومنقباد ونجع سبع والعدر وسلام.

وقال محمد صلاح الدين كامل علي عمدة قرية مسرع، إنه منذ الساعات الأولى للاقتراع شهدت لجان القرية زحاما شديدا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أنه تم توفير أماكن استراحات باللجنة لكبار السن وكراس متحركة لمساعدتهم في عملية الإدلاء بأصواتهم .

وفي قرية بني حسين شهدت لجان الانتخابات المنعقدة وحدة طب الأسرة زحاما شديدا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم. 

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركزانتخابي يمثلون 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنياباتوهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.




زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور
زحام في لجان قرى مركز أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

ترشيحاتنا

هاني شاكر يتحدى المرض ويشارك في الانتخابات الرئاسية.. صور

رحيل الناقد لويس جريس عن عمر يناهز 90 عاما.. صاحب «حب ورمال».. ظل وفيا لزوجته الفنانة سناء جميل .. وكتب فيها ناعيا : «أعيش على أمل أن ألقاك يا وحيدتي»

محافظ الغربية يستجيب لاستغاثة نائب نشرها موقع "صدى البلد".. صور

محمد صلاح يبحث عن الهدف 34 أمام اليونان لتخطى العميد بالقائمة الدولية

أحمد السقا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور

عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة بدر بالدقي

الإفتاء: مصافحة المرأة للرجال غير المحارم ليس حراما في هذه «الحالة»

الإفتاء: وجدي غنيم يدلس في نصوص الدين ويكفر المشاركين في الانتخابات

ياسر جلال وحنان ترك يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية.. صور

أرسنال يمدد تعاقده مع محمد النني

بالأرقام والصور.. 15 محترفا في السعودية سجلوا 40 هدفا وصنعوا 25

الحاجة عائشة "97 عاما" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. طفلتان تعبران عن حبهما للجيش والشرطة بارتداء الزي العسكري في العياط

محمد محمود عبدالعزيز يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الحاجة عائشة "97 عاما" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

أهالى الشيخ زويد يلبون نداء الوطن بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.. صور

رجال القوات المسلحة يساعدون كبار السن فى الإدلاء بأصواتهم بالعياط..شاهد

فيديو

سمير فرج: «سيناء 2018» أعطت للأهالي الأمل والأمان وانعكست على المشاركة الانتخابية.. فيديو
أنيسة حسونة: تنظيم الانتخابات «مشرف» وتعامل راقي من قوات التأمين.. فيديو
أيمن بهجت قمر: أغنية «مساء الخير» تطرح طلبات الشعب من رئيس مصر.. فيديو
«عمليات مجلس الوزراء»: إقبال من المواطنين على الانتخابات في يومها الأول.. فيديو
شاهد .. مواطن مصاب بـ"شلل رباعى" يصر على الإدلاء بصوته ويرفع علم مصر بـ"فمه".. ورجال الامن يحملونه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟