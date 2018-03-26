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محافظات

حكمدار مديرية أمن البحيرة يتفقد الانتخابات في لجان إيتاي البارود.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:18 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تفقد اللواء جمال الرشيدى حكمدار مدير أمن البحيرة يرافقه العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بتفقد اللجان الانتخابية بمدارس"إيتاى المشتركة، وبنى إيتاى ،وحيدر دبوس، والشهيد عبد الرؤوف الصيرفى ،ماجدة الصيرفى ". 

وطالب الحكمدار  بحل المشاكل التى تعوق سير العملية الانتخابية ومنها  بتوفير أماكن جلوس لكبار السن و زوي الاحتياجات الخاصةوعمل مظلات لحماية الناخبين من الشمس وحسن التعامل مع الناخبين و مساعدة كبار السن والتواجد خارج مقار اللجان للتأمين وتوسيع دائرة الإشتباه وضبط كل مايخل بالأمن العام وانتظام العملية الانتخابية.

  وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويدلي 3 ملايين و711 ألفا و694 ناخبًا وناخبة بمحافظة البحيرة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس عليها المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، أمام 885 لجنة موزعة على 716 مركزًا انتخابيًا.

 ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
حكمدار مديرية أمن البحيرة يتفقد الانتخابات في لجان إيتاي البارود.. صور
حكمدار مديرية أمن البحيرة يتفقد الانتخابات في لجان إيتاي البارود.. صور
حكمدار مديرية أمن البحيرة يتفقد الانتخابات في لجان إيتاي البارود.. صور
حكمدار مديرية أمن البحيرة يتفقد الانتخابات في لجان إيتاي البارود.. صور
حكمدار مديرية أمن البحيرة يتفقد الانتخابات في لجان إيتاي البارود.. صور

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