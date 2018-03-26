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محافظات

بالصور.. جد شهيد بالمنوفية: صوتي في الانتخابات هجيب بيه حق حفيدي

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:18 م
جد الشهيد محمود فارس
جد الشهيد محمود فارس الحاج محمد صاحب ال 90 عاما
محمد امين
شهدت مدرسة الشهيد محمود صلاح فارس بمركز منوف بمحافظة المنوفية، ذهاب جد الشهيد محمود فارس الحاج محمد صاحب الـ 90 عاما للمدرسة والإدلاء بصوته في المدرسة التي أطلق عليها اسم حفيده النقيب محمود فارس الذي استشهد في العمليات بسيناء.

وقال جد الشهيد إن ذهابه للانتخابات والإدلاء بصوته يعتبر أخذ حق حفيده الذي اغتالته يد الإرهاب الخسيس في سيناء.

ودعا الجميع النزول للإدلاء بأصواتهم والوقوف خلف قيادتهم السياسية للحفاظ على بلدنا ودعمها وأخذ الثأر لأبنائنا.

يذكر أن محافظة المنوفية استعدت لاستقبال 2 مليون و529 ألفا و254 ناخبا في 596 لجنة انتخابية و522 مقرا انتخابيا إضافة إلى تجهيز 12 مركزا انتخابيا في الانتخابات الرئاسية.
بالصور.. جد شهيد بالمنوفية: صوتي في الانتخابات هجيب بيه حق حفيدي
بالصور.. جد شهيد بالمنوفية: صوتي في الانتخابات هجيب بيه حق حفيدي
بالصور.. جد شهيد بالمنوفية: صوتي في الانتخابات هجيب بيه حق حفيدي
بالصور.. جد شهيد بالمنوفية: صوتي في الانتخابات هجيب بيه حق حفيدي
بالصور.. جد شهيد بالمنوفية: صوتي في الانتخابات هجيب بيه حق حفيدي

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