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برلمان

موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:25 م
موسي مصطفى موسي
موسي مصطفى موسي
فريدة على - معتز الخصوصى - عدسة / عمرو سيد
ينشر "صدى البلد" صورا من داخل اللجنة الإنتخابية التى أدلى فيها المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى بصوته فى الإنتخابات الرئاسية فى مدرسة عابدين الثانوية بنات بعابدين.

وتجري الإنتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم 26 مارس وحتى الأبعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالى ، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.​
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور
موسى مصطفى موسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور

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