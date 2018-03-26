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الحاجة عائشة "97 عاما" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:23 م
الحاجة عائشة
الحاجة "عائشة"
دينا بدر
تداول رواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" مجموعة من الصور التي ترصد إدلاء سيدة معمرة تدعى "الحاجة عائشة عبد اللطيف سالم" تبلغ من العمر 97 عاما، بصوتها داخل مقار لجنتها الإنتخابية بمدرسة شعشاع الإعدادية بأشمون، بمحافظة المنوفية.

وظهر فى الصور مجموعة من الشباب المنتمين إلى حزب "مستقبل وطن" وهم يرشدونها ويساعدونها هى وأقاربها للوصول إلى مقار لجنتها الانتخابية من خلال رقمهم القومي.

ووجهت الحاجة "عائشة" رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى نابعة من القلب حينما قالت له: "ربنا يحميك لشبابك وينصر مصر على كل من يعاديها".

ولم تتردد الحاجة "عائشة" في الإفصاح عن انتخابها للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدة ذلك بكل عزة وفخر.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات مصر.

يذكر أن عدد الناخبين في القاهرة يصل لقرابة 7.5 مليون ناخب موزعين على 54 لجنة عامة و 2410 لجان فرعية

وتجري الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة نحو 18 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية وبمتابعة من بعثات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا اضافة الى عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية.

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