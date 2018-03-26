مسيرة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر قبل التصويت فى الانتخابات.. صور

نظم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر مسيرة رافقهم خلالها أولياء الأمور والقائمين عليهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تشهدها مصر طوال ثلاثة أيام حتى الأربعاء المقبل.



وقال إبراهيم أحمد، ممثل المجتمع المدني، إن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم توجهوا إلى مقر الانتخاب جنوب الأقصر، لحث الناس على المشاركة في العرس الديمقراطي، مضيفا أن ذلك يأتي كمحاولة لرد الجميل والاعتراف بالدستور وإصدار القانون الذي ينظم حقوق هذه الفئة .



وقدم "إبراهيم" الشكر لمحمد بدر محافظ الاقصر، ورئيس مجلس مدينة اسنا اللواء علاء بدران ونائبه مصطفى جبريل لما قاما به من توفير مواصلات واستثناء ذوي الإحتياجات وأولياء امورهم من طوابير الناخبين وتوفير كراس متحركة فى جميع اللجان و تقديم المياه المعدنية والعصائر للناخبين.