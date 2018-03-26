إقبال على اللجان الانتخابية بالمنوفية.. صور

شهدت اللجان الانتخابية بمراكز محافظة المنوفية، اليوم، توافدا كبيرا من الأهالي للإدلاء بأصواتهم عقب انتهاء ساعات العمل وانكسار درجة حرارة الجو.



توافد العشرات من كبار السن والسيدات مصطحبين أطفالهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تشديدات أمنية مكثفة ومساعدة كبار السن.



وأعلن أحمد الهلباوي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ومسئول غرفة عمليات الحزب بالمنوفية، أن أعداد المصوتين في مراكز المحافظة المختلفة اقتربت من ١٠٠ ألف صوت في النصف الأول من اليوم الأول لانتخابات الرئاسة.



أضاف "الهلباوي" أن الأعداد التي رصدها الحزب حتى الثالثة من عصر اليوم تقترب قليلا من١٠٠ ألف صوت، حيث سجل مركز أشمون حتى الآن ما يقرب من ٣٠ ألف صوت انتخابي، بينما بلغ عدد المصوتين في مركز تلا ما يقرب من ١٠ آلاف صوت، وكذلك مركز الشهداء عشرة آلاف صوت انتخابي وبلغ عدد المصوتين في بندر شبين الكوم ما يقرب من ٩ آلاف صوت.



أشار "الهلباوي" إلى أن شباب الحزب منتشرون في كافة لجان المحافظة لتقديم الخدمات إلى الناخبين، ونقل كبار السن وتعريفهم بلجانهم للمساهمة في العملية الانتخابية.