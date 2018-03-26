محمد رياض يدلى بصوته في مدرسة بالشيخ زايد



حرص الفنان محمد رياض على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل إحدى اللجان الانتخابية في مدرسة بمدينة الشيخ زايد، موضحا أنه شارك في الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء والنمو.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتجرى العملية الانتخابية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



