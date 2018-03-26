ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد رياض يدلى بصوته في مدرسة بالشيخ زايد

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:23 م
محمد رياض
محمد رياض
أحمد إبراهيم

حرص الفنان محمد رياض على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل إحدى اللجان الانتخابية في مدرسة بمدينة الشيخ زايد، موضحا أنه شارك في الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء والنمو.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتجرى العملية الانتخابية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

محمد رياض يدلى بصوته في مدرسة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

وفاة الكاتب الصحفي لويس جريس عن عمر يناهز 90 عاما

هيئة الاستعلامات تتلقى 19 شكوى من المراسلين الأجانب بشأن تغطية الانتخابات

أول تعليق من الكرملين على طرد الدبلوماسيين الروس

الخطيب يقود خطة تطوير التحليل التليفزيوني برعاية «آل خفير»

مصر تدين بأشد العبارات إطلاق جماعة الحوثي سبعة صواريخ باليستية تستهدف عدة مدن سعودية

بدل الفياجرا .. نبات طبيعى يرفع معدل الخصوبة

سفير مصر بالرياض يزور المصابين في حادث إطلاق الصواريخ على السعودية

مصطفى قمر يدلي بصوته فى الانتخابات بمصر الجديدة.. صور

الكاتب والإعلامي السعودي خالد مجرشي: الانتخابات المصرية فخر لكل دول الخليج، ونزول المصريين ضربة قاصمة للإخوان

مباراة الفجيرة على قناتي الأهلي وأبو ظبي

حقيقة دخول أغنى رجل في العالم الإسلام..فيديو

موسى مصطفى موسى عن الانتخابات الرئاسية: المنافسة شريفة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. طفلتان تعبران عن حبهما للجيش والشرطة بارتداء الزي العسكري في العياط

محمد محمود عبدالعزيز يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الحاجة عائشة "97 عاما" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

أهالى الشيخ زويد يلبون نداء الوطن بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.. صور

رجال القوات المسلحة يساعدون كبار السن فى الإدلاء بأصواتهم بالعياط..شاهد

فيديو

سمير فرج: «سيناء 2018» أعطت للأهالي الأمل والأمان وانعكست على المشاركة الانتخابية.. فيديو
أنيسة حسونة: تنظيم الانتخابات «مشرف» وتعامل راقي من قوات التأمين.. فيديو
أيمن بهجت قمر: أغنية «مساء الخير» تطرح طلبات الشعب من رئيس مصر.. فيديو
«عمليات مجلس الوزراء»: إقبال من المواطنين على الانتخابات في يومها الأول.. فيديو
شاهد .. مواطن مصاب بـ"شلل رباعى" يصر على الإدلاء بصوته ويرفع علم مصر بـ"فمه".. ورجال الامن يحملونه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟