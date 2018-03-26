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رياضة

بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو تصل المغرب لخوض بطولة أفريقيا وكأس الرئيس

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:20 م
صدى البلد
محمد سمير
وصلت اليوم الاثنين، بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو إلى المغرب لخوض منافسات بطولة أفريقيا G4 المقرر إقامتها بمدينة أغادير المغربية يومي ٢٩ و ٣٠ مارس الجاري وبطولة كأس رئيس الاتحاد العالمي G2 المقررة يومي ٣١ مارس و الأول من أبريل بأغادير.

ويخوض الفريق البطولة ب ١٥ لاعبا ولاعبة بواقع ٨ لاعبين و٧ لاعبات كما يشارك اللاعب محمد عمارة في منافسات بطولة أفريقيا لل «بارا تايكوندو».

واللاعبون هم : معاذ نبيل (-٥٤ كجم)، محمد أحمد فرج (-٥٨ كجم)، محمد هاني العايدي (-٦٣ كجم)، عبد الرحمن وائل (-٦٨ كجم)، سيف عيسي (-٧٤ كجم)، صلاح خيري (-٨٠ كجم)، عبد الرحمن محمد (-٨٧ كجم) محمد أيمن (+ ٨٧ كجم).

و اللاعبات هن : حبيبة عصام (-٤٦ كجم)، نور حسين (-٤٩ كجم)، رضوي رضا (-٥٣ كجم)، روان رفاعي (-٦٢ كجم)، ميسون ايهاب (-٦٧ كجم)، هدايا ملاك (-٧٣ كجم)، منه ماهر (+ ٧٣ كجم).

ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من المدربان أسامة السيد و محمد مجدي. و يرأس البعثة كابتن خالد فوزي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو. كما يصاحب الفريق في الرحلة الحكم الدولي محمد عادل.

للبطولتين أهمية كبرى في تحسين التصنيف العالمي و الأولمبي للاعبي المنتخب الوطني حيث أن البطولة الأفريقية تمنح ٤٠ نقطة للفائز بالميدالية الذهبية وبطولة كأس الرئيس تمنح ٢٠ نقطة لصاحب الذهبية.

وتشهد البطولة الأفريقية مشاركة نحو ١٩٠ لاعب و لاعبة يمثلون نحو ٢٠ دولة. و سيليها بطولة كأس رئيس الإتحاد العالمي التي ستشهد مشاركة نحو ٥٠٠ لاعب و لاعبة يمثلون نحو ٦٠ دولة.

وصرح عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن مجلس إدارة الإتحاد حرص على المشاركة في كلٍ من البطولة الافريقية وبطولة كاس الرئيس بالمغرب بأكبر عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات ليس فقط لتحقيق اكبر عدد من الميداليات لكن ايضًا لإعطاء الخبرة والاحتكاك لبعض اللاعبين الجدد.

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