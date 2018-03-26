محمد محمود عبدالعزيز يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز بصوته فى الانتخابات الرئاسية إيمانا بأهمية المشاركة فى هذه اللحظة الحاسمة لهذا البلد.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتجرى العملية الانتخابية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.