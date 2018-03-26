عميد لاعبي العالم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية .. صور

أدلى أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم الأهلي والزمالك السابق، صباح اليوم الإثنين، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ديوان وزارة الزراعة في الدقي.



وحرص عميد لاعبي العالم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لدعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، مؤكدا سعادته الكبيرة بتوافد المصريين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ممارسة حقهم الدستوري، مشددا على أن المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم أجمع بالوقوف في وجه الإرهاب ومواصلة مسيرة التنمية.



وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين في أولى أيام الانتخابات الرئاسية والتى تمتد لثلاثة أيام.