لبنى عبد العزيز تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الفنانة لبنى عبد العزيز، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة فنون جميلة بالزمالك، ومنحت صوتها للرئيس عبد الفتاح السيسى وطالبت الجميع بضرورة المشاركة فى الانتخابات.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتجرى العملية الانتخابية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

