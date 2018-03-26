ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

رد صادم لـ«أمين الفتوى» على مواطنة تستفسر عن السُنن الواجبة في رجب

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:24 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه "لا يوجد سُنن واجبة، حيث إن السُنة تعني أنها عمل يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكن الواجب يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه".

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال مواطنة: « ما هي السُنن التي يجب فعلها في شهر رجب المبارك؟، أنه بالنسبة للسُنن التي يُستحب فعلها في شهر رجب المبارك، فهي كل الأعمال الصالحة، منوهًا بأن خير العمل أدومه وإن قل، وخير العمل حيث يجد المسلم قلبه، بمعنى ميل قلبه إلى عبادة أو طاعة بعينها.

وتابع: كمن يُحب الصيام، فليتوكل على الله ويصوم، ففي الجنة باب اسمه الريان يدخل منه الصائمون ثم يُغلق دونهم، منوهًا بأنها بركة وكرامة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وإذا وجد الإنسان قلبه في قيام الليل، فليقوم ولو بركعتين، ثم الوتر بعد صلاة العشاء، وإن وجد نفسه في إطعام الطعام، فهذا خير، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أطعموا الطعام تدخلوا جنة ربكم بسلام»، ناصحًا بأي عمل صالح لا يُكلف عناء أو مشقة، ويكون بحب وإقبال.

ترشيحاتنا

انتصار السيسي تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو

أرسنال يمدد تعاقده مع محمد النني

بالأرقام والصور.. 15 محترفا في السعودية سجلوا 40 هدفا وصنعوا 25

محافظ الغربية يستجيب لاستغاثة نائب نشرها موقع "صدى البلد".. صور

عميد لاعبي العالم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية .. صور

6 طرق منزلية لإزالة حبر الانتخابات من اليد

أحمد السقا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور

عرض تركي لمهاجم الزمالك مقابل 150 ألف دولار

«رئيس مجلس النواب» يكشف حقيقة عقوبة الامتناع عن التصويت.. فيديو

الإفتاء: مصافحة المرأة للرجال غير المحارم ليس حراما في هذه «الحالة»

ناخب يبلغ 92 عاما: «دمي فداء لمصر والسيسي يستحق الدعم».. صور

فيسبوك يوسع نطاق خدمة الأخبار المحلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. طفلتان تعبران عن حبهما للجيش والشرطة بارتداء الزي العسكري في العياط

محمد محمود عبدالعزيز يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الحاجة عائشة "97 عاما" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

أهالى الشيخ زويد يلبون نداء الوطن بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.. صور

رجال القوات المسلحة يساعدون كبار السن فى الإدلاء بأصواتهم بالعياط..شاهد

فيديو

سمير فرج: «سيناء 2018» أعطت للأهالي الأمل والأمان وانعكست على المشاركة الانتخابية.. فيديو
أنيسة حسونة: تنظيم الانتخابات «مشرف» وتعامل راقي من قوات التأمين.. فيديو
أيمن بهجت قمر: أغنية «مساء الخير» تطرح طلبات الشعب من رئيس مصر.. فيديو
«عمليات مجلس الوزراء»: إقبال من المواطنين على الانتخابات في يومها الأول.. فيديو
شاهد .. مواطن مصاب بـ"شلل رباعى" يصر على الإدلاء بصوته ويرفع علم مصر بـ"فمه".. ورجال الامن يحملونه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟