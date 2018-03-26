رد صادم لـ«أمين الفتوى» على مواطنة تستفسر عن السُنن الواجبة في رجب



قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه "لا يوجد سُنن واجبة، حيث إن السُنة تعني أنها عمل يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكن الواجب يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه".



وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال مواطنة: « ما هي السُنن التي يجب فعلها في شهر رجب المبارك؟، أنه بالنسبة للسُنن التي يُستحب فعلها في شهر رجب المبارك، فهي كل الأعمال الصالحة، منوهًا بأن خير العمل أدومه وإن قل، وخير العمل حيث يجد المسلم قلبه، بمعنى ميل قلبه إلى عبادة أو طاعة بعينها.



وتابع: كمن يُحب الصيام، فليتوكل على الله ويصوم، ففي الجنة باب اسمه الريان يدخل منه الصائمون ثم يُغلق دونهم، منوهًا بأنها بركة وكرامة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وإذا وجد الإنسان قلبه في قيام الليل، فليقوم ولو بركعتين، ثم الوتر بعد صلاة العشاء، وإن وجد نفسه في إطعام الطعام، فهذا خير، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أطعموا الطعام تدخلوا جنة ربكم بسلام»، ناصحًا بأي عمل صالح لا يُكلف عناء أو مشقة، ويكون بحب وإقبال.