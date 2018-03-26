رئيس كوريا الشمالية يزور الصين

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أن رئيس كوريا الشمالية يقوم حاليا بزيارة للصين، ونقلت الوكالة عن مسؤول في كوريا الجنوبية قوله إن هناك "إشارات" على أن كيم يونج استخدم قطاره الخاص للقيام بهذه الزيارة. ولفتت إلى أن ابن الرئيس والمرشح لخلافته "كيم يونج أون" يرافقه في هذه الزيارة.



وقال المسؤول الكوري الجنوبي: "إن هناك إشارات إلى أن كيم قد توجه إلى الصين في الساعات الأولى من صباح الخميس، ونحن الآن بصدد محاولة معرفة وجهته بالتحديد والغرض من هذه الزيارة".



وتابع: "إذا ما تأكد نبأ الزيارة فستكون هذه ثاني زيارة يقوم بها زعيم كوريا الشمالية إلى الصين هذا العام، بعد زيارته في مايو الماضي.



ونادرا ما يسافر كيم يونج ـ إيل خارج بلاده. ولا تعلن بيونج يانج وبكين عادة عن مثل هذه الزيارات قبل اختتامها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".