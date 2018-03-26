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حوادث

وزير العدل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:28 م
المستشار احمد الزند
المستشار احمد الزند وزير العدل الاسبق
كريم جمال -محمد العيسوى -محمد رشاد
أدلى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق بصوته بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى بالقاهرة الجديدة في الانتخابات الرئاسية 2018.

وحضر الزند وسط حراسة أمنية مشددة حيث شهدت لجان الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين،  أول أيام الانتخابات إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مدرسة فاطمة عنان الابتدائية بالقاهرة الجديدة، وامتدت الطوابير في عدة لجان وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة، وسط الأغاني الوطنية والاحتفالات.
وزير العدل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور
وزير العدل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور
وزير العدل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور

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