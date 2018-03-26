وزير العدل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور

أدلى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق بصوته بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى بالقاهرة الجديدة في الانتخابات الرئاسية 2018.



وحضر الزند وسط حراسة أمنية مشددة حيث شهدت لجان الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، أول أيام الانتخابات إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مدرسة فاطمة عنان الابتدائية بالقاهرة الجديدة، وامتدت الطوابير في عدة لجان وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة، وسط الأغاني الوطنية والاحتفالات.

