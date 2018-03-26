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أخبار العالم

التحالف العربي: ضبط شحنات أسلحة إيرانية قبل تهريبها لميليشيات الحوثي

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:26 م
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، ضبط شحنات أسلحة إيرانية كانت معدة للتهريب للميليشيات الحوثية.

وقال تركي المالكي إن ميليشيات الحوثي أول جماعة إرهابية تمتلك صواريخ باليستية، مؤكدا أن امتلاك الميليشيات لمثل هذه الصواريخ يعد تطورا خطيرا يهدد الأمن الدولي.

وتابع: ميليشيات الحوثي استخدمت موانىء اليمن لتهريب الصواريخ من إيران، وأنها تستخدم مطار صنعاء لاستهداف دول الجوار.

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