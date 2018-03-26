السيدات يتغلبن على الرجال في المرج بالانتخابات.. كنيسة مار جرجس تخصص سيارات لنقل المواطنين.. شاب يوزع البرتقال على النساء.. ويؤكد: شباب مصر يعلم خطورة المرحلة المقبلة

" تسلم الأيادي" تشعل اللجان الفرعية بالمرج

السيدات يتغلبن على الرجال في اليوم الأول

توزيع العصير والبرتقال على المواطنين

فتح اللجان أمام الناخبين

كرسي متحرك

شاشات عرض

مسيرة بالدراجات

تسلم الأيادي

شهدت معظم مدارس المرج والقليوبية إقبالا شديدا من قبل السيدات حيث تغلبن على الرجال في بداية اليوم الأول للتصويت الانتخابي.في بداية اليوم شهدت جميع المدارس انتظاما في فتح اللجان أمام الناخبين وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم ولم يتم رصد أي مخالفات من قبل رجال الأمن علي مستوى مناطق المرج.كما قام عدد من أفراد الأمن المكلفة بتأمين مدرسة محمد نجيب بمساعدة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل لهم مهام الاقتراع بواسطة الكرسي المتحرك.كما ركب عدد من الشباب أمام مجمع المعاجين بالمرج شاشات عرض وتوزيع الحلوى والبرتقال على المواطنين الذين قابلوا ذلك بهتافات والرقص علي أغانى الجيش الوطنية.وأكدت سيدة عجوز أمام مقر مجمع المعاجين: أنها حريصة علي الإدلاء بصوتها الانتخابي من أجل بناء مصر، مؤكدة أن مصر سوف تشهد خيرا كثيرا علي يد أبطال القوات المسلحة والشرطة.فيما قام الشباب بعمل مسيرة بالدراجات البخارية والسيارات الملاكي والاتوبيسات تزامنا مع انتخابات الرئاسة حيث أشعل قائدو السيارات الأغاني الوطنية أثناء مرورهم بالطريق.ورفع السائقون صورا للمرشح الانتخابي عبد الفتاح السيسي وتشغيل أغنية "تسلم الأيادي" وأغنية الجيش الوطنية "قالوا إيه علينا دول".