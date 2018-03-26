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السيدات يتغلبن على الرجال في المرج بالانتخابات.. كنيسة مار جرجس تخصص سيارات لنقل المواطنين.. شاب يوزع البرتقال على النساء.. ويؤكد: شباب مصر يعلم خطورة المرحلة المقبلة

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:52 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2018
رامي المهدي
  •  "تسلم الأيادي" تشعل اللجان الفرعية بالمرج
  •  السيدات يتغلبن على الرجال في اليوم الأول 
  •  توزيع العصير والبرتقال على المواطنين

شهدت معظم مدارس المرج والقليوبية إقبالا شديدا من قبل السيدات حيث تغلبن على الرجال في بداية اليوم الأول للتصويت الانتخابي.

  • فتح اللجان أمام الناخبين
في بداية اليوم شهدت جميع المدارس انتظاما في فتح اللجان أمام الناخبين وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم ولم يتم رصد أي مخالفات من قبل رجال الأمن علي مستوى مناطق المرج.

  • كرسي متحرك
كما قام عدد من أفراد الأمن المكلفة بتأمين مدرسة محمد نجيب بمساعدة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل لهم مهام الاقتراع بواسطة الكرسي المتحرك.

  • شاشات عرض
كما ركب عدد من الشباب أمام مجمع المعاجين بالمرج شاشات عرض وتوزيع الحلوى والبرتقال على المواطنين الذين قابلوا ذلك بهتافات والرقص علي أغانى الجيش الوطنية.

وأكدت سيدة عجوز أمام مقر مجمع المعاجين: أنها حريصة علي الإدلاء بصوتها الانتخابي من أجل بناء مصر، مؤكدة أن مصر سوف تشهد خيرا كثيرا علي يد أبطال القوات المسلحة والشرطة.

  • مسيرة بالدراجات
فيما قام الشباب بعمل مسيرة بالدراجات البخارية والسيارات الملاكي والاتوبيسات تزامنا مع انتخابات الرئاسة حيث أشعل قائدو السيارات الأغاني الوطنية أثناء مرورهم بالطريق.

  • تسلم الأيادي
ورفع السائقون صورا للمرشح الانتخابي عبد الفتاح السيسي وتشغيل أغنية "تسلم الأيادي" وأغنية الجيش الوطنية "قالوا إيه علينا دول".

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