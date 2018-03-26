وزير التعليم العالى يدلى بصوته الانتخابي بالتجمع الأول .. صور

أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة الشهيد إبراهيم الرفاعي (مدرسة بنت الشاطىء) بالتجمع الأول.



دعا "عبد الغفار" خلال إدلائه بصوته جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، وخص بدعوته المجتمع الأكاديميين من أساتذة وعاملين وطلاب إلى الإدلاء بأصواتهم.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسر ادلاء منتسبى المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، من خلال منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام وفقا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والمعاهد العليا ، بما يمكن منتسبى المجتمع الأكاديمي من تنفيذ واجبهم الدستورى بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.