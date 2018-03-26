إقبال متوسط على اللجان مع اقتراب انتهاء اليوم الأول للانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة نصر إقبالا متوسطا من جانب الناخبين في الساعات الأخيرة من تصويت اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وفتحت اللجان الانتخابية بمدينة نصر أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة من صباح اليوم.





وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.



كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.



يذكر أن التصويت يبدأ فى تمام التاسعة صباحا، ويستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة 3 أيام حيث يتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.





من جانبه قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل الوسائل اللازمة لضمان أداء القضاة لعملهم، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 18 ألف قاضٍ من الهيئات المختلفة يشرفون على الانتخابات.



وتجرى الانتخابات في 367 لجنة عامة و ألفًا و706 لجنة فرعية ، فيما يشمل إجمالى الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفًا و138ناخبًا، ويبلغ عدد الموظفين الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية يبلغ 110 آلاف موظف.







