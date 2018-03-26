ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إقبال متوسط على اللجان مع اقتراب انتهاء اليوم الأول للانتخابات

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:11 م
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية بمدينة نصر
عبد العزيز جمال
شهدت اللجان الانتخابية بمدينة نصر إقبالا متوسطا من جانب الناخبين في الساعات الأخيرة من تصويت اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وفتحت اللجان الانتخابية بمدينة نصر أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة من صباح اليوم.


وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

يذكر أن التصويت يبدأ فى تمام التاسعة صباحا، ويستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة 3 أيام حيث يتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.


من جانبه قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل الوسائل اللازمة لضمان أداء القضاة لعملهم، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 18 ألف قاضٍ من الهيئات المختلفة يشرفون على الانتخابات.

وتجرى الانتخابات في 367 لجنة عامة و ألفًا و706 لجنة فرعية ، فيما يشمل إجمالى الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفًا و138ناخبًا، ويبلغ عدد الموظفين الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية يبلغ 110 آلاف موظف.



ترشيحاتنا

المنتخب الوطني يعدل موعد سفره من أجل الانتخابات الرئاسية

المونديال يحدد موقف علي جبر.. وشرط وحيد يسمح لـ"ويست بروميتش" بشرائه

صورة محمد صلاح ورامز جلال تثير الجدل بين رواد «فيس بوك»..شاهد

شاهد.. وكيل إيهاب جلال يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

غادة إبراهيم تدلى بصوتها فى الانتخابات مع أول ظهور لها بعد خروجها من السجن

الشرقية تتصدر مشهد الانتخابات.. صور

حازم إمام يكشف سبب ابتعاده عن تحليل لقاء مصر واليونان في "أون سبورت"

موسى مصطفى موسى عن الانتخابات الرئاسية: المنافسة شريفة.. فيديو

رحيل الناقد لويس جريس عن عمر يناهز 90 عاما.. صاحب «حب ورمال».. ظل وفيا لزوجته الفنانة سناء جميل .. وكتب فيها ناعيا : «أعيش على أمل أن ألقاك يا وحيدتي»

وزير الطيران: افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية يونيو المقبل

الكاتب والإعلامي السعودي خالد مجرشي: الانتخابات المصرية فخر لكل دول الخليج

إغلاق مخرج "الدائري" إلى "الصحراوي" وميدان الرماية.. شهرًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم العالى يدلى بصوته الانتخابي بالتجمع الأول .. صور

الشرقية تتصدر مشهد الانتخابات.. صور

«نجوى إبراهيم» تشارك فى انتخابات الرئاسة .. صور

غادة إبراهيم تدلى بصوتها فى الانتخابات مع أول ظهور لها بعد خروجها من السجن

غادة والي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي.. صور

فيديو

نادي الوحدة الإماراتي يفاوض صانع ألعاب الإسماعيلي
المونديال يحدد موقف علي جبر.. وشرط وحيد يسمح لـ"ويست بروميتش" بشرائه
برلماني: العالم يشاهد احتشاد المصريين أمام لجان الانتخابات.. فيديو
معاق يرفض مساعدة رجال الأمن ويزحف على الأرض للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. فيديو
شاهد.. وكيل إيهاب جلال يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟