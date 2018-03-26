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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتابع العملية الانتخابية بالبث المباشر

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:09 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يتابع العملية الانتخابية بالبث المباشر
محمد الشريف
تستمر أعمال غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، المتابعة الحية للعملية الانتخابية من خلال البث المباشر للجان الانتخابية بمدن المحافظة والوقوف على الإجراءات المتخذة لتيسير التصويت على الناخبين.

يذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تواصل عملها منذ صباح اليوم بحضور ممثلين من كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الناخبين وتعطل العملية الانتخابية.

شهدت المحافظة إقبالا كبيرا منذ بدء انتخابات الرئاسة بجميع مدن المحافظة من كافة الفئات والذين سارعوا بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

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