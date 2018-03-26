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أخبار البلد

معاق يرفض مساعدة رجال الأمن ويزحف على الأرض للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:00 م
معاق يزحف على الأرض
معاق يزحف على الأرض للتصويت بالانتخابات الرئاسية
دينا بدر
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" مشهدا غاية في الروعه لأحد الأشخاص المعاقين وهو يزحف على الأرض داخل احدى مدارس "القنطرة شرق" للإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية.

وأكد الرواد ان الشخص قد رفض المساعده التي أراد رجال الشرطة والقوات المسلحة أن يقدموها إليه وادخاله على كرسى متحرك وأصر على دخول اللجنة بمفرده للإدلاء بصوته.

وعلق احد الرواد ممن نشر مقطع فيديو لهذا البطل قائلا : "ولأن التصوير مرفوض داخل اللجنة كنت اتمني ان تشاهدوا إصراره على مشاركته بنفسه لأداء صوته مشهد قمة الرووووووووووعه".

https://web.facebook.com/groups/dewan.elarish/permalink/1756904957664746/

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