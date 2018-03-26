الشرطة النسائية تشارك في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية.. صور

شاركت الشرطة النسائية، اليوم الاثنين، في تأمين الانتخابات الرئاسية، بمحافظة المنوفية، تقدمتها العميد إيمان معاذ رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة.



ساعدت الشرطة النسائية المواطنين في الدخول إلي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وكذلك كبار السن وإرشادهم إلي اللجان الانتخابية.



وتفقدت معاذ، العديد من اللجان الانتخابية داخل مركز شبين الكوم لمتابعة الحالة الأمنية ومساعدة الأهالي، كما حرصت السيدات علي التقاط الصور التذكارية معها.



يذكر أن محافظة المنوفية استعدت لاستقبال 2 مليون و529 ألفا و254 ناخبا في 596 لجنة انتخابية و522 مقرا انتخابيا بالإضافة إلي تجهيز 12 مركزا انتخابيا في الانتخابات الرئاسية.