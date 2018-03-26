برلماني: العالم يشاهد احتشاد المصريين أمام لجان الانتخابات.. فيديو



قال مجدي ملاك، عضو مجلس النواب، إن "المحافظات تشهد مناخا ديمقراطيا رائعا غير مختلق في الإنتخابات الرئاسية"، مضيفا أن "الشباب كانوا من أكثر الفئات مشاركة في اليوم الأول للانتخابات".



وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، على هامش التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية عبر "dmc"، اليوم الإثنين، أن "العالم شاهد احتشاد المصريين اليوم في لجان الانتخابات".



وأكد عضو مجلس النواب مجدى ملاك أن" العالم كله سوف يشهد ان المواطنين المصريين دعموا استقرار بلدهم".