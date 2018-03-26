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برلمان

"الجزار" يقود مسيرة حاشدة من أهالي البساتين للمشاركة في الانتخابات

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:02 م
الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية المصرية 2018
محمود ابراهيم

قاد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن البساتين، مسيرة حاشدة لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية تضم أهالي البساتين، مؤكدا أن "هذا اليوم من الأيام الخالدة المصريين".

وأوضح الجزار، أن المصريين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، مؤكدا أن نسبة التصويت مقبولة جدا وفاقت المتوقع في بعض المناطق.

وأكد "نائب البساتين"، أن أهل الشر حاولوا تخويف المصريين من خلال تفجير الاسكندرية ولكن المصريين أثبتوا أنهم مع دولتهم ومع زعيمهم ولن يقفوا صامتين أمام مخططات زعزعة استقرار الدولة.

وتستمر الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

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