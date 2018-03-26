سفير مصر بالرياض: التنسيق مع السلطات السعودية لسرعة نقل جثمان ضحية الصاروخ الباليستي

قال سفير مصر لدى الرياض ناصر حمدي اليوم /الاثنين/ إنه جار التنسيق مع السلطات السعودية لإنهاء إجراءات نقل جثمان الشهيد عبد المطلب أحمد حسين علي، الذي لقي مصرعه مساء أمس /الأحد/ جراء إطلاق صاروخ باليستي على مدينة الرياض، وذلك على نفقة الدولة في أسرع وقت ممكن.



وقام السفير حمدي بزيارة إلى مستشفى الشميسي في الرياض لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين المصريين الثلاثة الذين أُصيبوا جراء إطلاق الصاروخ، وهم: محمد أحمد حسين (شقيق المتوفى)، وشهاب محمود حسين (ابن عم المتوفى)، وطارق أبو طالب محمد، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.



وقد رافق السفير خلال الزيارة وفد من السفارة المصرية ضم كلًا من: قنصل مصر في الرياض هاني صلاح، وملحق الدفاع المصري في الرياض العميد أركان حرب إيهاب الشيخ، حيث كان في استقبالهم مدير عام المستشفى، ومدير العلاقات العامة، والفريق الطبي المعالج.



وقال السفير حمدي إنه قد اطلع على تقييم الأطباء لحالات المصابين الموجودين في مستشفى الشميسي، واطمأن على صحتهم، حيث أفاد الأطباء المعالجون بأن حالتهم مستقرة، وأن أحد المصابين سيغادر المستشفى غدًا، بينما سيظل باقي المصابين لفترة إضافية لاستكمال العلاج الخاص بهم.



وأوضح السفير أنه قد وجه بتشكيل غرفة عمليات في مقر القنصلية في الرياض، فور وقوع الحادث، لمتابعة تطورات الحادث أولًا بأول مع السلطات المعنية في السعودية، وكذلك مع القطاع القنصلي في وزارة الخارجية المصرية.



وأشار السفير إلى أن إمارة الرياض وجهت بتقديم كافة التسهيلات للمصابين، وتخصيص غرف مستقلة لهم، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومقدمًا خالص التعازي والمواساة لذوي المواطن عبد المطلب أحمد حسين، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.