السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان أسوان .. صور

شهدت لجان منطقة المشرحة القديمة بالشيخ هارون بمدينة أسوان اليوم، إقبالا كبيرا من الناخبين السيدات للإدلاء بأصواتهن فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية وخاصة لجان مدرسة ابطال اكتوبر الابتدائية.



وشهد عدد من مدارس مركز إدفو وكوم أمبو طوابير من الناخبين أمام اللجان برغم ارتفاع درجات حرارة الطقس، وحرص الناخبون على حمل أعلام مصر خلال الإدلاء بأصواتهم.



كما تزينت مقار اللجان الانتخابية بقيام بعض الفرق الفنية بعزف الأغاني الوطنية، ونظمت قوات التأمين من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة عملية الدخول للجان في سهولة ويسر.