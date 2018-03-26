ممثل المندوب الأمريكي في مجلس الأمن يدين إطلاق الحوثيين صواريخ تجاه السعودية

أدان ممثل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدي مجلس الأمن الدولي حادث إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية ، مؤكدا دعم بلاده للسعودية في الدفاع عن نفسها وعن حدودها.



ودعا الدبلوماسي الأمريكي - في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن السلام في الشرق الأوسط - ميليشيات الحوثي للتحرك نحو إنهاء الحرب في اليمن ، لافتا إلى أن تلك الأفعال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.



يشار إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت ليل أمس الأحد 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية أسفرت عن مقتل مقيم مصري في العاصمة الرياض واصابة اثنين آخرين.