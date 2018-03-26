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أخبار العالم

ممثل المندوب الأمريكي في مجلس الأمن يدين إطلاق الحوثيين صواريخ تجاه السعودية

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:07 م
صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
نيويورك أ ش أ
أدان ممثل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدي مجلس الأمن الدولي حادث إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية ، مؤكدا دعم بلاده للسعودية في الدفاع عن نفسها وعن حدودها.

ودعا الدبلوماسي الأمريكي - في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن السلام في الشرق الأوسط - ميليشيات الحوثي للتحرك نحو إنهاء الحرب في اليمن ، لافتا إلى أن تلك الأفعال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت ليل أمس الأحد 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية أسفرت عن مقتل مقيم مصري في العاصمة الرياض واصابة اثنين آخرين.

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