ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مركز حقوقي فلسطيني يحذر من أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية على التعليم بقطاع غزة

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:06 م
مركز الميزان الفلسطيني
مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان
رام الله أ ش أ
حذر مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان من التدهور المتسارع وغير المسبوق للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وانعكاساته المباشرة على جملة حقوق الإنسان ولاسيما الحق في التعليم الجامعي، في ظل عجز الأسر عن تحمل نفقة تعليم أبنائها وبناتها ، الأمر الذي يفرض على الحكومة التدخل واتخاذ مجموعة من التدابير التي تحمي حق الإنسان في مواصلة تعليمه وألا يشكل الفقر عاملا محبطا لقدرة الطلاب على مواصلة تعليمهم ، وفي الوقت نفسه حماية حق الجامعات في الحصول على رسوم الدراسة لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.

وكانت إدارة جامعة الأزهر بقطاع غزة أصدرت قرارا صباح الأربعاء الماضي بمنع مئات الطلاب من مختلف التخصصات من دخول قاعات الامتحانات إلا بعد تسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم ، ما أدى إلى احتجاج الطلبة لعدم قدرتهم على تسديد رسوم الدراسة الجامعية نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها أسرهم.

من جانبه ، أوضح الدكتور مروان الأغا نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أن إدارة جامعة الأزهر ليست بمنأى عن تأثير الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها قطاع غزة، وأن الجامعة تعيش أوضاعا مالية صعبة تهدد استمراريتها، نتيجة عزوف الطلبة وعدم انتظامهم في تسديد الرسوم الدراسية، وهي المورد المالي الوحيد للجامعة ، وأن الوضع المالي للجامعة لا يمكن مقارنته بالأوضاع المالية لمؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حيث لا تتجاوز قيمة رسوم الساعة الدراسية في جامعات غزة حوالي (40%) قياسا بقيمة الساعة الدراسية في مثيلاتها من جامعات الضفة الغربية في جميع التخصصات.

يذكر أن نظام التعليم في قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة جراء التدهور الاقتصادي الذي طال بتأثيره الحالة النفسية والسلوكية والدراسية للطلبة ، حيث تصاعدت معدلات البطالة على نحو خطير ، فبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثالث من عام 2017، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت (46.6%) في صفوف القوى العاملة، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، وفي صفوف النساء (85%).

هذا إلى جانب استمرار الحصار والقيود الخانقة التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع وغيرها من المشكلات التي تعصف بقطاع غزة، وتسببت في حالة من الانهيار الاقتصادي تدهورت معها مستويات المعيشة ، الأمر الذي حد من قدرة الأسر على الإنفاق على التعليم ولاسيما تسديد أقساط الدراسة الجامعية، وتحمل تكاليف الدراسة الأخرى، كتكلفة شراء الكتب والكراسات الجامعية وطباعة الأبحاث، أو أية مستلزمات أخرى كالملابس وتأمين ثمن المواصلات، ما دفع أعداد منهم في كثير من الأحيان إلى الانسحاب من الجامعة أو تأجيل الفصول الدراسية.

وطالب مركز الميزان الحكومة الفلسطينية بتحمل التزاماتها الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الأساسي الفلسطيني ، والعمل على إقامة شبكة إقراض بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك لضمان تمويل الرسوم الجامعية والبحث في آلية استرداد القروض على المدى الطويل لضمان أن لا تشكل الرسوم الدراسية عائقًا أمام مواصلة الطلبة تعليمهم الجامعي، وفي الوقت نفسه عدم انهيار النظام التعليمي والجامعات التي ستضطر لوقف برامجها في ظل عدم قدرتها على تحصيل الرسوم.

وكرر مركز الميزان مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل على تقديم المساعدة والحد من تدهور الأوضاع الإقتصادية ورفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة وجملة القيود التي تفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.

ترشيحاتنا

رحيل الناقد لويس جريس عن عمر يناهز 90 عاما.. صاحب «حب ورمال».. ظل وفيا لزوجته الفنانة سناء جميل .. وكتب فيها ناعيا : «أعيش على أمل أن ألقاك يا وحيدتي»

شاهد.. فيديو من داخل منزل الشهيد المصري ضحية صواريخ "الحوثى" فى السعودية

المنتخب الوطني يعدل موعد سفره من أجل الانتخابات الرئاسية

الشرقية تتصدر مشهد الانتخابات.. صور

معاق يرفض مساعدة رجال الأمن ويزحف على الأرض للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

شاهد.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة أزمة الحضري مع الجهاز الفني للمنتخب

غادة إبراهيم تدلى بصوتها فى الانتخابات مع أول ظهور لها بعد خروجها من السجن

شاهد.. متاجر مدينة ليفربول تعلق صور «محمد صلاح»

عصام عبد الفتاح يكشف عن رد فعل الحضري عقب استبعاده من ودية البرتغال

المونديال يحدد موقف علي جبر.. وشرط وحيد يسمح لـ"ويست بروميتش" بشرائه

الكاتب والإعلامي السعودي خالد مجرشي: الانتخابات المصرية فخر لكل دول الخليج

انتصار السيسي تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسة أبو العينين الخيرية تنظم سرادق لأهالي البحر الأعظم احتفالا بالانتخابات.. فيديو وصور

وزير التعليم العالى يدلى بصوته الانتخابي بالتجمع الأول .. صور

الشرقية تتصدر مشهد الانتخابات.. صور

«نجوى إبراهيم» تشارك فى انتخابات الرئاسة .. صور

غادة إبراهيم تدلى بصوتها فى الانتخابات مع أول ظهور لها بعد خروجها من السجن

فيديو

جيهان السادات: المشاركة الانتخابية «واجب وطني».. فيديو
نادي الوحدة الإماراتي يفاوض صانع ألعاب الإسماعيلي
المونديال يحدد موقف علي جبر.. وشرط وحيد يسمح لـ"ويست بروميتش" بشرائه
برلماني: العالم يشاهد احتشاد المصريين أمام لجان الانتخابات.. فيديو
معاق يرفض مساعدة رجال الأمن ويزحف على الأرض للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟