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اقتصاد

الذهب يستقر عند أعلى مستوى له في 5 أسابيع وسط ترقب القلاقل بين قطبي اقتصاد العالم

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:04 م
الذهب
الذهب
نيويورك أ ش أ
ارتفعت العقود الآجلة للذهب، خلال جلسة تعاملات يوم الإثنين ، حيث استقرت عند أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، ووجدت بعض الدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، وفي ظل انتعاش الأسهم الأمريكية على خلفية تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تقارير إخبارية عن بدء محادثات بين مسؤولي الدولتين للتفاوض بشأن الأزمة التجارية الحالية.

وانخفضت حدة التوترات التجارية قليلا اليوم بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت" جورنال الأمريكية أن الصين والولايات المتحدة بدأتا بهدوء التفاوض على تحسين وصول الأخيرة إلى الأسواق الصينية.

وارتفع الذهب تسليم أبريل 5.20 دولار، بما يوازي 0.4%، لتصل إلى 1355.10 دولار للأوقية، بعد انخفاضها إلى 1340 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنحو 1.1%، لتصل إلى 16.76 دولار للأوقية.

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